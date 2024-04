Luis Enrique poco amato al Psg: dopo Mbappé, la rabbia di Mukiele per il cambio

Non solo Mbappé. In casa Psg, le sostituzioni decise da Luis Enrique restano a volte indigeste ai giocatori. Negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso del numero 7 francese, che nel corso della trasferta di Marsiglia - vinta 2-0 dagli ospiti - è stato ripreso dalle telecamere al momento del cambio, che a leggere il labiale del calciatore non sarebbe stato gradito a tal punto da rivolgere un presunto insulto al tecnico spagnolo. Il caso è poi rientrato in seguito alle dichiarazioni dello stesso allenatore, che alla vigilia del match di Coppa di Francia ha smentito si trattasse di un'offesa.

L'episodio ha comunque confermato le voci che vedrebbero Mbappé - che a fine stagione lascerà il club - sempre più insofferente alla guida dell'ex tecnico del Barcellona. Nel mentre, un altro giocatore ha protestato per essere stato richiamato in panchina. Si tratta di Nordi Mukiele, che nel corso del match contro il Clermont è stato sostituito dopo un duro scontro con il portiere avversario che gli ha provocato una fuoriscita di sangue dal volto. Il difensore classe '97 non l'ha presa però affatto bene.

Cosa è successo Al 7' minuto della gara interna contro la formazione di Gastien, l'estremo difensore ospite esce dallo specchio della porta per bloccare l'azione avversaria, ma al momento dell'uscita si scontra con Mukiele. Entrambi i giocatori rimangono a terra e ricevono i soccorsi dello staff medico. Il difensore del Psg accusa una fuoriscita di sangue dal volto e viene pertanto accomopagnato fuori dal campo. Luis Enrique decide nel mentre di sostituirlo. Il giocatore però non la prende bene e protesta contro tutto lo staff, incluso l'allenatore. Una reazione furiosa da parte del francese, che ha costretto a intervenire anche il ds del club Luis Campos per provare a calmarlo. Mukiele riteneva infatti di poter proseguire la gara in quanto lo scontro di pochi minuti prima non gli aveva procurato grossi danni eccetto il graffio sulla guancia destra. La partita ha visto poi i padroni di casa pareggiare sul finale grazie alla rete di Ramos.

