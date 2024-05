Il Psg presenta la nuova maglia: sicuri ci siano tutti?

Il Paris Saint Germain getta le basi per la nuova stagione a seguito dell'eliminazione in semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Sui social del club parigino, è infatti apparso un video in cui figurano molti giocatori - il capitano Marquinhos ed il giovane Zaire-Emery su tutti - mentre sfoggiano quella che sarà la divisa che indosseranno nel corso della prossima stagione. Presenti nel filmato anche le calciatrici della squadra femminile dei parigini, con l'unico assente illustre che riporta alla punta di diamante del club: Kylian Mbappé .

Uno spot che sa di addio

L'assenza di Mbappè nel filmato realtivo alla presentazione del nuovo kit del PSG, sembra mettere la parola fine all'avventura del fuoriclasse francese ai piedi della Torre Eiffel. L'attaccante aveva già comunicato anzitempo al club parigino la sua intenzione di non prolungare il contratto con il club quest'estate. Vani i numerosi tentativi della società, che ha provato a convincere in ogni modo Mbappé a proseguire la sua avventura al PSG con sostanziosi adeguamenti contrattuali, senza però ottenere risultati. Una perdita fondamentale per l'attacco dei francesi, che dovranno ricorrere alla sessione estiva di calciomercato per sostituire nel miglior modo possibile Kyilian Mbappé. Tra i potenziali candidati a prendere le redini dell'attacco parigino, figura la conoscenza della Serie A Victor Osimhen, che potrebbe lasciare il Napoli.

Mbappé atteso dal Real Madrid

Il fuoriclasse francese ha già un accordo con i blancos che prenderà il via ufficialmente in estate. Il club di proprietà di Florentino Perez ha offerto a Mbappé un contratto di 5 anni, apportando alcune modifiche alle cifre dello stipendio percepito dal francese durante la sua grande parentesi al PSG. Dall'accordo di 32 milioni di euro con il club parigino, Mbappé andrà incontro ad un contratto che gli consentirà di percepire tra i 15 ed i 20 milioni di euro netti all'anno più eventuali bonus legati agli obiettivi con il club. Il Real Madrid potrà dunque contare sul talento cristallino di Mbappé per la prossima stagione, andando a rinforzare un reparto tutt'altro che in difficoltà.