Paris FC in Ligue 1: super budget, sarà subito sfida al Psg

Arnault, la Red Bull e... Klopp

Al timone c'è il 76enne Bernard, possessore di un patrimonio stimano in circa 150 miliardi. Si tratta del chairmen e CEO di LVMH, ovvero la più grande compagnia francese che controlla circa i 2/3 del mercato della moda e del lusso. Basti pensare che a LVMH fanno capo brand come Fendi, Christian Dior, Bulgari, Loro Piana e ovviamente Louis Vuitton. Uno dei figli di Bernard, Antoine, ha deciso di investire nel calcio, insieme alla Red Bull. Le quote societarie sono così ripartite: la famiglia Arnault, tramite la holding Agache, detiene il 52% del club, mentre la Red Bull il 10.6%. L'intenzione sembrerebbe quella di voler acquisire entro due anni anche la parte restante delle quote, al momento in capo al presidente Pierre Ferracci. Investimenti mirati e voglia di arrivare ai vertici, ma intanto il primo obiettivo è stato raggiunto: promozione in Ligue 1 e derby contro il Psg.