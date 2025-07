Clamoroso Lione, riammesso in Ligue 1: accolto il ricorso

Lione, niente retroscessione in Ligue 2: il comunicato ufficiale

Ad ufficializzare la permanenza del Lione in Ligue 1 è stata la stessa società francese tramite un comunicato ufficiale che recita quanto segue: "La nuova dirigenza, supportata dall'impegno e dalla dedizione dei nostri azionisti e finanziatori, è estremamente grata per tutto il sostegno ricevuto sia all'interno che all'esterno del Club, compresi i suoi sostenitori, dipendenti, giocatori, partner e funzionari eletti. La decisione odierna è il primo passo per ripristinare la fiducia nell'Olympique Lione. Ora possiamo concentrarci sui nostri obiettivi sportivi e prepararci al meglio per la prossima stagione".