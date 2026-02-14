Marsiglia, amara la prima post De Zerbi: lo Strasburgo pareggia al 94'. Lens vittoria e primato

MARSIGLIA (Francia) - Amara la prima per il Marsiglia post De Zerbi . L'OM, sotto la guida dell’allenatore ad interim Jacques Abardonado , si fa rimontare il doppio vantaggio dallo Strasburgo per pareggiare 2-2. Le reti di Greenwood (14') e Gouiri (47') portano i padroni di casa sul 2-0, quando tutto fa presagire alla vittoria ecco, però, la reazione degli ospiti: Nanasi accorcia le distanze al 74' e al 94' calcio di rigore per un fallo di Emerson! Panichelli si presenta sul dischetto ed è fortunato perché tira centrale, Rulli para ma non trattiene ed arriva il pareggio al 97' che frena ancora l'OM (4° a 40 punti, -2 dal Lione che giocherà domenica).

Lens cinico: vittoria e sorpasso al Psg

Pareggio per 1-1 tra Lilla e Brest con i padroni di casa che recuperano gli ospiti al 71' grazie alla rete di Perrin (di Labeau Lasary la rete del vantaggio Brest al 58'). Infine il Lens sigla il 3° successo consecutivo dominando a Parigi contro il Paris Fc di Immobile (entrato al 74') per 5-0 trascinato dalle doppiette di Said (24' e 38') e Fofana (90' e 95') e, in virtù della sconfitta del Paris Saint-Germain di venerdì, torna in testa alla classifica in solitaria (52 punti a 51)!