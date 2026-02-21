Tuttosport.com
Psg, tris al Metz e sorpasso: Luis Enrique si riprende la vetta. Zakaria gol, Lens ko con il Monaco

I parigini vincono 3-0 e tornano in prima posizione nella classifica di Ligue 1. Pari per 1-1 tra il Tolosa e il Paris FC di Immobile
2 min
Psg, tris al Metz e sorpasso: Luis Enrique si riprende la vetta. Zakaria gol, Lens ko con il Monaco© EPA

Cambia la vetta della classifica in Ligue 1. Nel 23° turno del campionato francese, il Psg vince in casa contro il Metz e si riprende il primo posto dopo la sconfitta casalinga del Lens contro il Monaco. Il Lens, infatti, nonostante un doppio vantaggio, è stato rimontato e sconfitto prendendo tre gol nel secondo tempo. Decisive le reti di Belogun, dell'ex Juve Zakaria e di Ansu Fati, tutte arrivate dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa con Edouard e l'ex Udinese Thauvin. Con questo successo il Monaco sale a 34 punti in classifica, mentre il Lens, fermo a quota 52, è stato scavalcato dal Psg. Sorpasso della squadra di Luis Enrique grazie al 3-0 inflitto al fanalino di coda Metz con le reti di Doué e Barcola nel primo tempo e di Ramos nella ripresa.

Pari tra Tolosa e Paris FC

Pari per 1-1 tra Tolosa e Paris FC. Formazione parigina avanti le primo tempo con Munetsi (39'), pari dei padroni di casa nella ripresa con Vignolo (87'). Tanti gli italiani in campo, tutti del Paris FC: 90 minuti per Coppola, mentre Immobile partito titolare è stato sostituito all'81', quando era già entrato sul terreno di gioco anche Koleosho (67' al posto dell'ex Fiorentina Ikoné). Con questo pareggio il Tolosa sale a 31 punti, mentre il Paris FC si porta a quota 23, agganciando momentaneamente il Nizza.

 

Tutte le news di Ligue 1

