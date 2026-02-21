Psg, tris al Metz e sorpasso: Luis Enrique si riprende la vetta. Zakaria gol, Lens ko con il Monaco

Cambia la vetta della classifica in Ligue 1. Nel 23° turno del campionato francese, il Psg vince in casa contro il Metz e si riprende il primo posto dopo la sconfitta casalinga del Lens contro il Monaco. Il Lens, infatti, nonostante un doppio vantaggio, è stato rimontato e sconfitto prendendo tre gol nel secondo tempo. Decisive le reti di Belogun, dell'ex Juve Zakaria e di Ansu Fati, tutte arrivate dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa con Edouard e l'ex Udinese Thauvin. Con questo successo il Monaco sale a 34 punti in classifica, mentre il Lens, fermo a quota 52, è stato scavalcato dal Psg. Sorpasso della squadra di Luis Enrique grazie al 3-0 inflitto al fanalino di coda Metz con le reti di Doué e Barcola nel primo tempo e di Ramos nella ripresa.