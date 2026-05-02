Pogba dal 1' con il Monaco! Com'è andata e a quando risaliva l'ultima partita da titolare con la Juve

Dopo quasi tre anni, esattamente 1084 giorni, Paul Pogba torna in campo dal primo minuto. Il centrocampista francese è infatti stato schierato titolare dal tecnico Pocognoli nella trasferta del Monaco contro il Metz. Il classe ’93, sostituito al 58’ con i suoi sotto 1-0 (la partita è poi finita 1-2), ha mostrato lampi del suo talento: visione di gioco, qualità tecnica e capacità di gestire i ritmi della squadra. Pur non essendo ancora al massimo della forma, la sua presenza in campo ha dato equilibrio e personalità al centrocampo, offrendo indicazioni positive sia allo staff tecnico sia ai tifosi, entusiasti del suo ritorno dal 1’ e divisi tra scettici e ottimisti: "È più lento e arrugginito del solito, ma con più tempo di gioco tornerà in forma", "Pogba è tornato... il calcio sta guarendo", alcuni dei commenti sui social.