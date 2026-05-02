Pogba dal 1' con il Monaco! Com'è andata e a quando risaliva l'ultima partita da titolare con la Juve

Dopo quasi tre anni, esattamente 1084 giorni, Paul Pogba torna in campo dal primo minuto. Il centrocampista francese è infatti stato schierato titolare dal tecnico Pocognoli nella trasferta del Monaco contro il Metz. Il classe ’93, sostituito al 58’ con i suoi sotto 1-0 (la partita è poi finita 1-2), ha mostrato lampi del suo talento: visione di gioco, qualità tecnica e capacità di gestire i ritmi della squadra. Pur non essendo ancora al massimo della forma, la sua presenza in campo ha dato equilibrio e personalità al centrocampo, offrendo indicazioni positive sia allo staff tecnico sia ai tifosi, entusiasti del suo ritorno dal 1’ e divisi tra scettici e ottimisti: "È più lento e arrugginito del solito, ma con più tempo di gioco tornerà in forma", "Pogba è tornato... il calcio sta guarendo", alcuni dei commenti sui social.
L’ultima da titolare con la Juve
La sua ultima presenza da titolare risaliva addirittura al 14 maggio 2023, quando ancora indossava la maglia bianconera della Juve e dovette alzare bandiera bianca dopo 24 della sfida contro la Cremonese. Una serie infinita di infortuni e la squalifica per doping l’ha poi costretto a rimanere ai box per diversi mesi rallentandone la carriera. In stagione aveva fin qui collezionato 57 minuti (recupero escluso), distribuiti in sei presenze, nessuna delle quali, però, da titolare.
Pogba, è giunta l’ora della verità
A 33 anni, Pogba si trova ora davanti a una fase decisiva: il ritorno da titolare può rappresentare l’inizio di una nuova storia oppure l’ultima occasione per dimostrare di poter ancora incidere ad alto livello. Il talento non è mai stato in discussione, ciò che resta da verificare è la tenuta fisica e la capacità di ritrovare ritmo partita. In un calcio che corre veloce, il francese prova a riprendersi il suo tempo. Monaco-Metz non è stata solo una partita: è stata la riapertura di una storia che sembrava essersi interrotta troppo presto.
Ligue 1: tutti i risultati
Tornando al match, passato sotto con la rete di Deminguet in avvio di ripresa, il Monaco trova i tre punti grazie alle reti di Balogun e Ansu Fati (in pieno recupero). Pari, invece, per il Psg che al Parco dei Principi non riesce ad andare oltre il 2-2 contro il Lorient. La squadra di Luis Enrique va due volte in vantaggio con Mbaye e Zaire-Emery, ma si fa riprendere da Pagis e Tosin. Con questo pareggio la capolista si porta a 70 punti in classifica, mentre gli avversari restano fermi a quota 42. Ganago, Cabella e Abline, invece, firmano il 3-0 del Nantes sul Marsiglia.