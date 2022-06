Nations League, Morata non basta alla Spagna, Haaland esalta la Norvegia

Entra nel vivo la Nations League, con l'Italia di Mancini che affronterà la Germania, due volte, l'Inghilterra e l'Ungheria. Si gioca per Serie A, Serie B, Serie C e Serie D. Il derby iberico tra Spagna e Portogallo finisce in parità, con le Furie Rosse di Luis Enrique, che si portano avanti con lo juventino (?) Morata, ma che vengono raggiunte nella ripresa da Horta, subentrato al milanista Leao, su assist dell'altro ex-Juve Cancelo. Non lascia traccia Cristiano Ronaldo, partito in panchina e subentrato a Otavio a poco meno di mezz'ora dalla fine. Sempre in massima serie, è 2-1 tra la Repubblica Ceca, in gol due volte con Kuchta, e la Svizzera, "bestia nera" degli Azzurri nelle qualificazioni per Qatar 2022, che pareggia momentaneamente grazie a Okafor.