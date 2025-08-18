Rabiot fuori rosa! Marsiglia in subbuglio, De Zerbi getta benzina sul fuoco

Non sembra esserci davvero pace in casa Marsiglia. Il campionato è appena iniziato, ma dopo una sola giornata la drastica decisione: Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sarebbero stati momentaneamente messi fuori rosa. Una scelta forte da parte di Roberto De Zerbi, ma non certo senza motivazione. Tutto sarebbe infatti nato dalla lite avvenuta nello spogliatoio dopo la rumorosa sconfitta nell'esordio in Ligue 1 contro il Rennes, dove il tecnico avrebbe usato parole dure nei confronti della squadra e i due calciatori in questione avrebbero avuto un acceso diverbio tra di loro.
Nessuno scontro fisico, semplicemente una forte discussione tra i due nello spogliatoio dopo il sorprendente ko con il Rennes arrivato nel recupero e per di più in superiorità numerica. Secondo quanto riportato da RMC Sport la conseguenza della lite per Rabiot e Rowe sarebbe proprio stata l'esclusione temporanea dalla squadra. La testata sottolinea anche però come il club potrebbe offrire ai due calciatori la possibilità di fare ammenda, attraverso una donazione alla Fondazione OM.
Indipendentemente da ciò la scelta di metterli fuori rosa sarebbe in ogni caso momentanea, con l'obiettivo di non far passare in sordina determinati atteggiamenti. Inoltre, se è vero che il centrocampista ex Juve rimane un punto fermo della squadra di De Zerbi, la stessa cosa non sembrerebbe valere per l'esterno offensivo: già ritenuto in uscita, nelle ultime ore Rowe sembrerebbe essere finito nel mirino di due italiane, ovvero Roma e Bologna. Ad ogni modo, dopo appena la prima giornata di campionato, il clima in casa Marsiglia appare già decisamente infuocato.