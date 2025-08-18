Rabiot fuori rosa! Marsiglia in subbuglio, De Zerbi getta benzina sul fuoco

Non sembra esserci davvero pace in casa Marsiglia. Il campionato è appena iniziato, ma dopo una sola giornata la drastica decisione: Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sarebbero stati momentaneamente messi fuori rosa. Una scelta forte da parte di Roberto De Zerbi, ma non certo senza motivazione. Tutto sarebbe infatti nato dalla lite avvenuta nello spogliatoio dopo la rumorosa sconfitta nell'esordio in Ligue 1 contro il Rennes, dove il tecnico avrebbe usato parole dure nei confronti della squadra e i due calciatori in questione avrebbero avuto un acceso diverbio tra di loro.