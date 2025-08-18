Bailey alla Roma è fatta, Gasperini accontentato: cifre e dettagli dell'operazione

Rinforzo in arrivo per Gian Piero Gasperini . Dopo le dichiarazioni del tecnico che lamentava il recente immobilismo sul mercato , la Roma regala un nuovo elemento alla rosa del tecnico ex Atalanta: si tratta di Leon Bailey. Il classe 1997 arriva dall' Aston Villa , e andrà a rimpolpare l'attacco a disposizione di Gasperini: dopo una lunga trattativa, dunque, affare in chiusura per i giallorossi, con il calciatore pronto ad arrivare in città nelle prossime ore.

Roma, Bailey c'è! Sancho lontanto, piace Rowe

Bailey alla Roma, dunque: l'esterno offensivo approda in giallorosso con la formula del prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 22. Dopo Genk, Leverkusen e Aston Villa per il giamaicano ora l'esperienza in Serie A: il calciatore arriverà nella Capitale già in serata, poi sosterrà le visite mediche e apporrà infine la firma sul contratto. Ma Bailey non è l'unico esterno offensivo cercato dai giallorossi.

La pista Jadon Sancho sembra essersi complicata, con la dirigenza che si cautela guardandosi attorno per una valida alternativa. Al vaglio ci sarebbe anche la pista Jonathan Rowe, classe 2003 del Marsiglia e protagonista nelle scorse ore di un presunto litigio con Rabiot nello spogliatoio OM. Sulle sue tracce, oltre alla Roma, ci sarebbe anche il Bologna di Vincenzo Italiano.