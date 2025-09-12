“Sorpreso? No, impressionato”: Pogba, il rientro si avvicina

Ansu Fati, il ritorno è vicino

Tra i giocatori più attesi c’è Ansu Fati, arrivato al Monaco per rilanciarsi dopo stagioni complicate. L’esterno offensivo spagnolo è ormai vicino al rientro, come confermato da Hütter: “Ansu è molto, molto vicino al gruppo, non vediamo l’ora di vederlo presto in campo”. Il tecnico ha precisato che il giocatore non sarà disponibile per la sfida contro l’Auxerre, ma il suo ritorno appare imminente. “Penso che sia troppo presto per sabato, ma per la partita contro il Brugge in Champions League (giovedì 18 settembre) potrebbe essere in squadra”, ha aggiunto. L’obiettivo più realistico resta però il match di Ligue 1 contro il Metz, previsto per domenica 21 settembre. “Nelle sessioni d’allenamento si vede già l’impatto che potrà avere: è un giocatore di grande talento e ci darà molto”, ha concluso Hütter. Il tecnico poi spiega anche le condizioni di Pogba.

Pogba lavora per il rientro

Per vedere in campo Paul Pogba con la maglia del Monaco servirà ancora un po’ di pazienza. Il centrocampista francese, tornato in patria dopo la squalifica per doping scontata in questi anni, sta lavorando per tornare in forma e rientrare gradualmente nel gruppo. Hütter ha espresso fiducia nei progressi del campione del mondo 2018: “Dopo la prossima pausa per le nazionali, penso che saremo in grado di vederlo giocare per il Monaco”. Una data possibile per il suo rientro è la trasferta contro l’Angers, in programma nel weekend del 18 ottobre. Il tecnico ha sottolineato l’impegno quotidiano del giocatore: “Ci vuole un po’ più di tempo rispetto ad Ansu, ma sta bene. Non direi che sono sorpreso, ma sono impressionato da quello che fa ogni giorno per tornare. È un giocatore molto professionale”. Il rientro dell’ex Juve potrebbe essere un rinforzo fondamentale per il prosieguo della stagione e proprio contro i bianconeri si sfiderà in Champions League.