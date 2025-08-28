Sorteggio Champions Juve, diretta: avversarie e calendario live anche di Inter, Napoli e Atalanta

Con la fine dei preliminari, è finalmente arrivato il momento di scoprire le sfide della prima fase della Champions League 2025/26. Un'edizione in cui sarà presente ancora una volta il girone unico, con tutte le squadre che affronteranno otto partite da settembre a gennaio con l'obiettivo di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Dal nono posto al ventiquattresimo bisognerà invece affrontare i playoff. Per la Serie A saranno presenti Inter (1° fascia), Juve (2° fascia), Atalanta (2° fascia) e Napoli (3° fascia). L'inizio del sorteggio Uefa che si svolgerà a Montecarlo è previsto per le 18:00.

16:10

Champions League, i criteri del sorteggio

I nomi dei club verranno estratti dal software, iniziando da quelli della prima fascia. Una volta svelato il nome della squadra, sarà il computer a selezionare in modo casuale le otto avversarie, scegliendone due per ciascuna fascia successiva. Lo stesso procedimento verrà ripetuto per tutte le altre squadre delle restanti fasce, fino a completare gli accoppiamenti. In questa fase del sorteggio non saranno possibili derby tra club dello stesso Paese e ciascuna squadra potrà affrontare al massimo due avversarie provenienti dalla stessa federazione.

16:00

Dove vedere il sorteggio Champions

L’evento sarà trasmesso in diretta e in chiaro su TV8, senza alcun costo aggiuntivo. Sarà possibile seguirlo anche in streaming sul sito ufficiale della UEFA e sul canale YouTube di Sky Sport. Il sorteggio sarà trasmesso anche su Sky Sport 24, oltre che disponibile sulle piattaforme Amazon Prime Video, Sky GO e NOW. Qui tutta la programmazione.

Montecarlo