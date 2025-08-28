Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Juve, dalla Champions già quasi 50 milioni: a quanto si può arrivare

Ecco le cifre incassate dalle singole società per la sola partecipazione alla fase campionato della coppa dalle grandi orecchie
Marco Amato
4 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - L’inno che fa venire la pelle d’oca, gli stadi che esplodono al “the champions”, le sfide tra i top club europei. L’ansia del sorteggio anticipa l’inizio della Champions League, la competizione che ogni club europeo vuole giocare: c’è chi lo fissa come obiettivo minimo e chi sogna un exploit per soffiare uno slot ad una squadra più blasonata. Oltre il romanticismo, però, tocca smarcarsi e scendere sul terreno dei freddi numeri per comprendere quanto la partecipazione alla competizione possa cambiare le sorti di una società: fa tutta la differenza del mondo. Per l’edizione 2025/2026 della Champions League, l’Uefa ha stanziato un totale di 2,437 miliardi di euro, da distribuire come premi alle 36 squadre che si presentano ai blocchi di partenza. A sua volta, il montepremi è suddiviso in: 670 milioni (27,5%) per le quote di partenza; 914 milioni (37,5%) per bonus risultati e passaggio dei turni; 853 milioni (35%) per il pilastro “value” che comprende ranking storico e market pool.

Juve, la Champions League ti fa ricca

Tutte le squadre partecipanti - per l’Italia, Juventus, Inter, Napoli e Atalanta -, riceveranno un premio di 18,62 milioni. Per quanto riguarda il pilastro “value”, che accorpa il valore del mercato dei diritti tv e il ranking storico, - secondo una stima di Calcio e Finanza, in attesa dei dati ufficiali non ancora rilasciati da Uefa -, la Juventus dovrebbe aggiungere altri 27,56 milioni. Qualche milione in più per l’Inter che si attesta sui 32 abbondanti; 24,6 per il Napoli e 26,33 per l’Atalanta. A questi, vanno aggiunti i premi legati ai risultati: ogni vittoria vale 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio vale 700mila euro. Per quanto riguarda la classifica finale della prima fase, il budget è suddiviso in 666 quote dal valore di 275mila euro. L’ultima in classifica porta a casa una quota, risalendo la graduatoria si aggiunge una quota in più ad ogni posizione. Inoltre, le squadre dalla prima all’ottava posizione riceveranno altri 2 milioni, 1 per chi si classifica dalla nona alla sedicesima.

I premi per i passaggi dei turni

Per finire, i premi legati ai passaggi dei turni: 1 milione per la qualificazione agli spareggi, 11 per gli ottavi, 12,5 per i quarti, 15 per le semifinali, 18,5 per la finale e 6,5 per chi vince. Insomma, in definitiva, sono tanti i soldi in ballo e si capisce quale sia il peso della competizione per i bilanci delle società. Per tirare le fila, il guadagno minimo atteso dalla Juventus per la partecipazione in Champions League è di circa 46 milioni. Attenzione, si tratta di una stima al ribasso che, più o meno facilmente, il club bianconero potrà rialzare grazie ai risultati. Nella passata stagione, gli introiti si fermarono a 63 milioni. Per quanto riguarda le altre: per l’Inter il compenso minimo è di 50,9; 43,5 per il Napoli e 45,2 per l’Atalanta.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus