Calendario Champions: Juve, Inter, Napoli e Atalanta, avversarie in casa e fuori

MONTE CARLO - L'urna di Monte Carlo ha definito il percorso della Juventus, Inter, Napoli e Atalanta nella League Phase della prossima Champions League. Otto sfide per provare a staccare il pass entrando o tra le prime otto della classifica a girone unico, con accesso diretto agli ottavi, o tra l'8° e il 24° posto, che permetterebbe ai bianconeri di accedere alla fase playoff. Playoff che nella passata edizione della nuova Champions ha visto la Vecchia Signora uscire nel doppio confronto con il Psv. In questa stagione 25/26, l'obiettivo degli uomini di Tudor è quello di migliorare il cammino dell'anno passato. Questo il sorteggio per i bianconeri, inseriti nella seconda fascia del sorteggio.
Real Madrid e Borussia e l'ex Pogba
Contro le squadre della prima fascia la Juventus dovrà giocare due grandi classici della Champions andando a rievocare i ricordi di finali non semplici per il popolo juventino: allo Stadium contro il Borussia Dortmund e al Bernabeu contro il Real Madrid. Nella stessa fascia di appartenenza ci sarà la sfida casalinga contro il Benfica, arrivato alla fase a girone unico grazie al passaggio del turno contro il Fenerbahce di Mourinho, e quella in trasferta contro il Villarreal. per i bianconeri l'incontro davanti al proprio pubblico sarà contro lo Sporting Lisbona, in trasferta invece l'insidioso campo del Bodo Glimt, alla sua prima partecipazione alla Champions. Pescata un'altra esordiente in quarta fascia, con Tudor che ospiterà a Torino i ciprioti del Pafos, mentre l'altro sorteggio porta i bianconeri ad incontrare il grande ex Pogba sul campo del Monaco.
I sorteggi di Inter, Atalanta e Napoli
Questo il percorso che dovrà affrontare l'Inter, unica italiana in prima fascia: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori). Per l'Atalanta, inserita nella stessa fascia della Juve: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori). E infine il Napoli di Conte, partito dalla terza fascia: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori). Il calendario di tutti gli incontri verrà definito nei prossimi giorni e non seguirà l'ordine di fascia come nell'estrazione del sorteggio.
