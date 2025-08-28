Calendario Champions: Juve, Inter, Napoli e Atalanta, avversarie in casa e fuori

MONTE CARLO - L'urna di Monte Carlo ha definito il percorso della Juventus, Inter, Napoli e Atalanta nella League Phase della prossima Champions League. Otto sfide per provare a staccare il pass entrando o tra le prime otto della classifica a girone unico, con accesso diretto agli ottavi, o tra l'8° e il 24° posto, che permetterebbe ai bianconeri di accedere alla fase playoff. Playoff che nella passata edizione della nuova Champions ha visto la Vecchia Signora uscire nel doppio confronto con il Psv. In questa stagione 25/26, l'obiettivo degli uomini di Tudor è quello di migliorare il cammino dell'anno passato. Questo il sorteggio per i bianconeri, inseriti nella seconda fascia del sorteggio.