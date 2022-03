Real Madrid-Psg, Verratti: "Daremo tutto per centrare l'obiettivo"

PARIGI - "Abbiamo un grande obiettivo e daremo tutto per raggiungerlo, non andremo a Madrid per difenderci". In sintesi è questo il pensiero di Marco Verratti alla vigilia di Real Madrid-Psg, ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma domani al Bernabeu. L'azzurro, che ha parlato ai microfoni della tv del club, invita anon pensare troppo al risultato dell'andata: "Non dobbiamo farci troppo affidamento, è come se avessimo giocato il primo tempo, ora ci aspetta il secondo. Abbiamo un piccolo vantaggio - ammette il campione d'Europa italiano -, ma non significa che andremo a Madrid per difenderci anche perché non fa parte del nostro gioco, non sapremmo come fare".