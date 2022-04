Sky Sports: "Psg, fissato il prezzo per la cessione di Neymar"

Il Psg avrebbe fissato il prezzo la cessione - a giugno - di Neymar. La società parigina, infatti, vorrebbe dare un'altra possibilità a Leo Messi e sarebbe intenzionata a costruire la squadra che punterà alla vittoria della Champions League 2022/23 attorno all'argentino e a Kylian Mbappé, sacrificando così l'ex Barcellona. Ma, secondo quanto riferito da Sky Sports, i neocampioni di Francia non sarebbero diposti a lasciarlo partire per meno di 90 milioni di euro. Neymar, comunque, non vorrebbe lasciare Parigi, e inoltre il suo contratto scade nel 2025. In questa stagione ha giocato solo 19 partite, ed è stato fermo più di due mesi a causa di un infortunio rimediato nella partita contro il Saint-Etienne a novembre.