La permanenza di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain non è così scontata. Come riporta 'L'Equipe', che in prima pagina titola 'Il contratto di sfiducia', l'attaccante francese non avrebbe intenzione di esercitare l'opzione inserita nel suo contratto di rinnovo per un'altra stagione. Mbappé è legato al Psg fino al giugno 2024, in caso di mancato prolungamento potrebbe mettere pressione al suo club e valutare tutte le opzioni sul mercato già questa estate.