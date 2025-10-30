Doué, altro ko per Luis Enrique: l’esito dell’infortunio, quanto starà fuori la stella Psg

Il dolore si era percepito già dalle immagini televisive e ora è arrivata la conferma: il Paris Saint-Germain dovrà fare a meno di Désiré Doué per le prossime partite . L’esterno classe 2005, una delle stelle più brillanti dei parigini, si è fermato nel match pareggiato 1-1 contro il Lorient , valido per la decima giornata di Ligue 1. Uscito dolorante al 63 ’, il francese ha lasciato il campo con il volto segnato dalla frustrazione e con l'aiuto della barella. E ora si è sottoposto ai test clinici, che hanno confermato le sensazioni non positive: c'è lesione muscolare .

Infortunio Doué, il comunicato del Psg

Il PSG ha reso noto l’esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore: "Il bollettino medico di giovedì 30 ottobre riguarda il numero 14 del Paris Saint-Germain. Infortunato durante la partita contro il Lorient, Désiré Doué ha subito una lesione muscolare alla coscia destra e sarà indisponibile per alcune settimane. Un nuovo aggiornamento sarà fornito dopo la pausa internazionale". Una diagnosi che conferma i timori di Luis Enrique, costretto ancora una volta a rivedere i propri piani tattici a causa dell’ennesimo infortunio in una stagione già segnata dalle assenze.

L’emergenza infortuni non dà tregua a Luis Enrique

Prima dello stop, Doué stava vivendo un buon momento di forma, nonostante un ko già vissuto a inizio stagione. In campionato ha realizzato 1 gol e 3 assist in 6 partite di Ligue 1, mentre in Champions League ha lasciato il segno con una doppietta nella gara d’esordio contro il Bayer Leverkusen. Dinamismo, tecnica e personalità avevano reso il giovane francese una delle armi più preziose nello scacchiere del tecnico spagnolo, che lo ha utilizzato anche da mezz'ala in questi primi mesi. Ma la sfortuna sembra non voler lasciare in pace il Paris Saint-Germain. Dopo i lunghi stop di Kvaratskhelia e del Pallone d’Oro 2025 Ousmane, anche Doué ora dovrà dare forfait. Il club parigino spera di recuperare il talento francese dopo la prossima pausa nazionali, ma serviranno ulteriori test.