Premier League, l'Arsenal non si ferma: battuto il Watford

WATFORD (Inghilterra) - L'Arsenal di Arteta porta a casa il 4° successo consecutivo battendo a domicilio il Watford per 3-2 nella domenica della 28ª giornata di Premier League. Protagonista del primo tempo Bukayo Saka: assist per il gol di Odegaard al 5' e poi, dopo il bellissimo pareggio in rovesciata di Hernandez (11'), gol di rapina perché ruba palla al limite dell'area e poi segna il gol del 2-1 chiudendo un ottimo scambio con Lacazette. A sigillare il successo dei Gunners ci pensa al 52' Martinelli con un destro da fuori area (sponda di Lacazette) per il 3-1. Nei minuti finali (86') Sissoko prova a riaprire la partita ma non basta per evitare la sconfitta per gli Hornets che rimangono al penultimo posto a quota 19 punti.