Kulusevski e Bentancur rilanciano Conte. Vince il Liverpool: è a -1 dal City

BRIGHTON (Inghilterra) - Nel recupero del 16° turno di Premier League, rialza la testa il Tottenham di Antonio Conte che supera per 2-0, in trasferta, il Brighton. Il tecnico italiano riscatta l'ultimo ko contro il Manchester United e conquista tre punti che rilanciano gli Spurs nella lotta per la Champions, distante al momento tre lunghezze. Protagonisti della serata i due ex Juve, Kulusevski e Bentancur: il primo vizia il vantaggio londinese con una conclusione dal limite che prima di finire in rete subisce la deviazione decisiva dell'ex Atalanta Romero; il secondo è invece autore dell'assist, in contropiede, per il raddoppio del solito Harry Kane. Ko innocuo, a livello di classifica, per la formazione di Potter sempre a +11 dalla zona retrocessione.