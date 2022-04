Kulusevski ispira, il Tottenham di Conte travolge il Newcastle 5-1

LONDRA (Regno Unito) - Terza vittoria consecutiva per il Tottenham di Antonio Conte, che travolge il Newcastle 5-1 ed aggancia l'Arsenal al quarto posto della classifica di Premier League, seppur con due partite in più (30 contro 28). Gli ospiti partono forte e passano in vantaggio con Schar al 39', ma gli Spurs rimettono le cose a posto prima dell'intervallo - chiuso da una rissa in campo costata il giallo a Bentancur - grazie alla rete di Davies (43'). Ma è ad inizio ripresa che il Tottenham ribalta la situazione e dilaga: il sorpasso è firmato da Doherty al 48' poi, sul quinto assist in appena due mesi di Dejan Kulusevski, Son fa 3-1 al 54'. Di Emerson Royal al 63' e Berwijn all'83' le reti che ingrassano il tabellino. Nell'altro match di giornata il West Ham batte 2-1 l'Everton: vantaggio di Cresswell al 32', pari di Holgate al 53' e nuovo sorpasso di Bowen cinque soli minuti più tardi. Ospiti che chiudono l'incontro in dieci per l'espulsione rimediata - per somma di ammonizioni - da Keane al 65'.