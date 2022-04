Cristiano Ronaldo show, lo United incalza Conte che perde col Brighton

Una tripletta di Cristiano Ronaldo spiana la strada al Manchester United al successo per 3-2 sul Norwich nella 33ª giornata di Premier League : i Red Devils approfittano dunque al meglio del turno casalingo contro il fanalino di coda della classifica per portarsi a -3 dal quarto posto presieduto dal Tottenham di Conte che, al rientro in panchina dopo essere risultato negativo al Covid-19 , viene punito al 90' dal gol di Trossard e cede in casa 1-0 al Brighton. Turno negativo anche per l'Arsenal , che viene sconfitto 1-0 dal Southampton e viene raggiunto da Ronaldo e compagni al quinto posto. Infine, sconfitta forse decisiva per il Watford e le sue sorti in Premier: la squadra di Roy Hodgson perde 2-1 in casa contro il Brentford e resta penultima con 22 punti, a sei lunghezze di distanza dall'Everton che però ha due gare in più da giocare.

E' il Norwich a rendersi pericoloso per primo, con De Gea che al 2' deve uscire alla disperata su Pukki per evitare il vantaggio degli ospiti, ma al 7' Ronaldo porta in vantaggio i Red Devils: un errore in impostazione difensiva di Gibson lancia Elanga, che mette subito al centro per Cr7 che batte Krul con un piatto destro da pochi passi: è il 13° gol quest'anno in campionato per il portoghese. Al 31' Lingard va vicino al raddoppio su assist di Dalot, ma il portiere olandese è bravo a respingere. Sull'angolo successivo, però, lo Utd raddoppia: è ancora Ronaldo di testa sul cross di Telles a firmare il 2-0. Allo scadere del primo tempo il Norwich trova il guizzo per riaprire la partita: è Dowell a finalizzare al meglio di testa un preciso cross in area di Pukki. Al 51', l'attaccante finlandese si "mette in proprio" e firma il pari: bravo il numero 22 a ricevere da Dowell e beffare De Gea con un destro sul primo palo. Cr7 ci prova ancora al 60', ma il suo colpo di testa è centrale e viene neutralizzato dal portiere. E' solo rinviato l'appuntamento del portoghese con la sua tripletta personale: è il 76' quando l'ex Juve fa partire un gran destro su punizione e piega le mani a Krul: è 3-2, seconda tripletta e 15° gol in stagione.

Il Tottenham non punge e viene beffato al 90' dal Brighton, che vince 1-0 in casa degli Spurs: dopo un primo tempo contratto e nervoso, dove entrambi gli ex juventini Kulusevski e Bentancur collezionano un cartellino giallo e dove i portieri restano praticamente inoperosi, nel secondo tempo l'ingresso di Moura al posto dello svedese dà più brio alla manovra degli Spurs che però non riescono ad impensierire seriamente la porta di Sanchez, se non con un traversone insidioso di Holberg al 75' che attraversa tutta l'area ma non trova pronto alcun accorrente. Al 90' arriva la beffa per Conte: è Trossard con un preciso sinistro sul secondo palo a superare Lloris e a regalare al Brighton tre punti inaspettati, che portano la squadra di Potter al decimo posto in classifica con 40 punti.

L'Arsenal fa gioco, il Southampton segna: questo è il leit-motiv del primo tempo del St. Mary's Stadium, dove i Gunners dettano i tempi della gara ma non riescono a trovare il guizzo per passare in vantaggio. I padroni di casa, invece, al primo squillo vanno in vantaggio: è il centrale Bednarek a battere da pochi passi Ramsdale sfruttando un assist in area di Elyounoussi al 44'. Nel secondo tempo la squadra di Arteta va vicina al gol prima con Saka e poi con Smith-Rowe, ma il risultato resta immutato: finisce 1-0, coi Gunners che vengono raggiunti al quinto posto dal Manchester Utd e con i Saints che tornano al successo dopo cinque partite e salgono a 39 punti in classifica all'undicesimo posto.

Il Watford resta penultimo in classifica: la squadra di Roy Hodgson perde 2-1 il match casalingo contro il Brentford: è un gol di Norgaard al 17' a portare avanti gli ospiti: bravo il centrocampista danese ex Fiorentina a ribadire in rete il pallone dopo una mischia in area. Nel secondo tempo però la squadra di Roy Hodgson trova il pareggio: è il nigeriano Dennis al 55' a beffare Foster con un destro da pochi passi. Al 96' però la squadra di Frank centra i tre punti: è Jansson a trovare il guizzo per firmare il definitivo 2-1 che condanna gli Hornets.

