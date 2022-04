Premier League, vince il Burnley: Roberts e Collins stendono il Southampton

BURNLEY (Inghilterra) - Nel recupero della 30ª giornata di Premier League il Burnley batte 2-0 il Southampton in casa e conquista 3 punti preziosissimi nella corsa alla salvezza. I padroni di casa, che hanno appena cambiato allenatore salutando dopo dieci anni Sean Dyche in favore di Michael Jackson, passano in vantaggio con Roberts al 12' e raddoppiano al 44' con Collins, entrambi difensori. Al 63' i padroni di casa trovano anche il 3-0 con Cork, ma la rete del centrocampista viene annullata un minuto più tardi dal Var. Grazie a questo successo il Burnley è 18° con 28 punti e va a -1 dall'Everton, che deve ancora recuperare la gara contro il Watford e nel weekend sarà impegnato nel derby del Merseyside contro il Liverpool, mentre il Southampton rimane al 13° posto in campionato a quota 39.