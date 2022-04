Premier League, il Crystal Palace di Vieira pareggia contro il Leeds

LONDRA (Inghilterra) - L'ultima gara della 34ª giornata di Premier League tra il Crystal Palace e il Leeds si conclude con il risultato di 0-0. A Selhurst Park gli uomini di Patrick Vieira giocano meglio e creano di più, ma non riescono a trovare la via della rete. Grande merito va anche al portiere della squadra ospite, il classe 2000 Meslier, che al 34' sventa con un prodigio il colpo di testa a botta sicura di Mateta. Nella ripresa, al 70', i padroni di casa protestano per un calcio di rigore non assegnato dopo un check del Var e - tra il 72' e il 78' - sfiorano due volte il vantaggio con Gallagher. All'81' Meslier si rivela ancora una volta provvidenziale su un tentativo di Zaha. Con questo pareggio il Crystal Palace è 14° in classifica con 38 punti, mentre il Leeds è 16° a quota 34.