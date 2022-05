United fuori dalla Champions, Ronaldo perderà 6 milioni: ecco perché

MANCHESTER (Regno Unito) - Già sicuro di non andare in Champions League nella prossima stagione dopo il 4-0 incassato sabato a Brighton, il Manchester United si prepara a tagliare gli stipendi dei suoi calciatori. Lo scrive il Daily Mail, facendo i conti in tasca alla rosa dei Red Devils: ciascun giocatore potrà vedersi decurtato fino a un quarto degli emolumenti, a fronte della riduzione delle entrate nelle casse del club. Il Manchester United, sesto in Premier League, disputerà l'Europa League nella prossima stagione, se non addirittura la Conference, in caso di sorpasso da parte del West Ham.