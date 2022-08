Ten Hag: "Ronaldo? Sono contento di averlo, è un top player"

Da "comportamento inaccettabile" a "sono molto contento di averlo con noi", Ten Hag cambia versione e fa da scudo alle polemiche sollevatesi su Cristiano Ronaldo, che insieme ad altri compagni di squadra ha lasciato lo stadio in anticipo alla fine del primo tempo della partita contro il Rayo Vallecano. L'allenatore del Manchester United, che non aveva gradito il gesto di CR7, è tornato sull'argomento: "È un top attaccante, è qui e fa parte della squadra. Sono soddisfatto di tutta la squadra, stiamo lavorando bene e Cristiano sta lavorando molto duramente. Lo hanno fatto anche tanti altri giocatori ma l'attenzione è stata concentrata solo su Cristiano e non è giusto". Infine ha promesso: "Lo vedremo domenica", quando i Red Devils debutteranno in Premier contro il Brighton.