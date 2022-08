Chelsea-Tottenham finisce 2-2: in gol Koulibaly, Kane salva Conte

LONDRA (Inghilterra) - Si chiude la 2ª giornata di Premier League. A Stamford Bridge finisce 2-2 il primo big match della stagione tra il Chelsea di Tuchel e il Tottenham di Conte . L'1-0 dei Blues arriva al 19' e porta la firma di due nuovi acquisti di mercato. Calcio d'angolo chirurgico battuto da Cucurella e scelta di tempo perfetta di Koulibaly , che mette a segno un meraviglioso gol al volo di destro, lasciando Lloris pietrificato. A risultato sbloccato, la partita si infiamma. Al 22' Sessegnon va vicinissimo al pareggio, ma Mendy tira giù la saracinesca. In apertura della ripresa, al 48', arriva un'altra parata provvidenziale del portiere senegalese in uscita su Son . Il Tottenham attacca con tutte le sue forze, il Chelsea si chiude a riccio e riparte in contropiede. Al 54' la squadra di Tuchel sfiora il raddoppio con un cross di Mount che diventa insidioso per Lloris , costretto a rifugiarsi in corner. Conte prova a passare all'artiglieria pesante e al 57' butta nella mischia anche Richarlison al posto di Sessegnon , ma al 61' è il Chelsea a divorarsi una clamorosa chance per chiudere la partita con Sterling , che spreca da buonissima posizione sparando il pallone alto sopra la traversa dall'interno dell'area di rigore. La seconda metà di gara è un continuo botta e risposta tra le due squadre. Il Tottenham pareggia al 68' con una conclusione chirurgica di Hojbjerg che si insacca all'angolino basso alla destra di Mendy. L'esultanza plateale di Conte manda su tutte le furie Tuchel , con i due tecnici che si confrontano petto a petto e rischiano di andare alle mani. Al 77' sembra esserci la svolta definitiva della partita, con il gol del 2-1 del Chelsea siglato da James, ma al 96' Kane sigla il 2-2 su assist di Perisic (entrato al 79'), salvando gli Spurs dalla sconfitta. La partita si chiude tra le polemiche, con Conte e Tuchel che si confrontano di nuovo in maniera piuttosto accesa e vengono entrambi espulsi.

Il Nottingham Forest batte di misura il West Ham di Scamacca

Il Nottingham Forest vince 1-0 contro il West Ham in casa e conquista i primi 3 punti di questo campionato dopo la sconfitta all'esordio contro il Newcastle di Eddie Howe (2-0). Il gol decisivo in favore della squadra di Cooper porta la firma del nigeriano Awoniyi, al 47' del primo tempo. Tra i grandi protagonisti del match c'è anche il Var, spesso chiamato in causa dall'arbitro Jones. Poco prima di andare in svantaggio, infatti, la formazione di Moyes si vede annullare la rete di Benrahma al 43'. Al 55' invece viene vanificato il raddoppio dei padroni di casa realizzato da Brennan Johnson. Nella seconda frazione di gioco gli Hammers provano subito a cambiare marcia per trovare la via del pareggio: dopo nemmeno 60'' Fornals colpisce in pieno la traversa e al 61' Benhrama scheggia ancora il legno su un calcio di punizione piuttosto invitante. La grande chance per l'1-1 però arriva al 65'. Calcio di rigore, ma Henderson riesce a salvare il risultato, iptonizzando Rice dagli undici metri. Moyes allora prova a dare una scossa ai suoi mandando in campo Scamacca al 69', al posto di Michail Antonio, autore di una prestazione priva di particolari guizzi. Si gioca fino al 98', ma non c'è nulla da fare: Il West Ham, sconfitto la scorsa settimana 2-0 dal Manchester City, con doppietta di Haaland, resta a quota zero punti in campionato.

Nottingham Forest-West Ham 1-0, tabellino e statistiche

Premier League, calendario e risultati