Chelsea, papera Mendy e tracollo: ne prende tre a Leeds, espulso Koulibaly!

LEEDS (Inghilterra) - Crolla, clamorosamente, il Chelsea a Elland Road: nella terza giornata di Premier League i Blues vengono battuti dal Leeds United con un pesantissimo 3-0 che non ammette repliche: segnano Aaronson su papera di Mendy, Rodrigo e Harrison. Piove sul bagnato per Tuchel che perde anche Koulibaly: l'ex difensore del Napoli viene espulso per doppia ammonizione e salterà il prossimo impegno del Chelsea a Stamford Bridge contro un Leicester in palese difficoltà. Reduce dal 2-2 subito dal Tottenham con tanto di rissa contro Conte, Tuchel vuole cogliere il secondo successo consecutivo in trasferta e si affida a Kai Havertz che agirà come falso attaccante per non dare punti di riferimento alla retroguardia del Leeds che, dal canto suo, vuole tornare al successo davanti ai 38mila di Elland Road dopo il 2-1 maturato all'esordio contro il Wolverhampton. Inizio convincente del Chelsea che va a un passo dal gol dell'1-0 con Sterling il cui tiro a giro sfiora il palo. Il Leeds c'è, non ha paura di giocare la palla e fa correre i Blues con un lungo e infruttuoso possesso palla. La partita è elettrica e i padroni di casa passano al 33': Mendy tarda il rinvio e si fa soffiare il pallone da Aaronson che ringrazia e deposita in rete il regalo dell'estermo difensore dei Blues. Elland Road è un catino infernale: il Leeds è sull'1-0. L'erroraccio di Mendy costa carissimo al Chelsea che dopo 4' subisce anche il gol del 2-0: Harrison, con un calcio piazzato, trova Rodrigo che con un preciso colpo di testa batte ancora Mendy. Il doppio svantaggio scuote stavolta i Blues che sfiorano il gol dell'1-2 al 40': il neo acquisto Cucurella spreca però tutto da ottima posizione con un piattone sbilenco che si perde sul fondo. Nella ripresa, il Chelsea attacca a testa bassa ma tutti i tentativi, in particolare quelli di Mount e Sterling, trovano l'ottima opposizione della retroguardia padrona di casa. Il Chelsea cerca, con affanno, di riaprire la contesa ma il Leeds è spietato e trova il gol del 3-0 con Harrison al 69' su assist di un indemoniato Rodrigo. Per il Chelsea è un pomeriggio da incubo e la conferma arriva al minuto 85: Koulibaly, già ammonito, rimedia il secondo giallo per una reiterata trattenuta su Greenwood e viene espulso. I Blues rimangono inchiodati a quota 4 punti. Il Leeds sale a 7 punti e 'tallona' la capolista Arsenal.