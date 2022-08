Haaland e il "tuffo" in Barcellona-Manchester City: web scatenato

Finisce con uno spettacolare 3-3 l'amichevole tra Barcellona e Manchester City organizzata al Camp Nou per raccogliere fondi per la ricerca sulla SLA. Nonostante un match vibrante e ricco di gol ed emozioni, all'indomani della sfida si parla solo del "tuffo" di Haaland. Il bomber norvegese, in pieno recupero, si è lasciato andare in area di rigore su un intervento di Christensen sembrato piuttosto lieve. L'arbitro ha comunque indicato il dischetto e Mahrez ha firmato il definitivo 3-3. Dalle immagini si vede come l'ex Borussia Dortmund guardi l'avversario e non appena sente il minimo contatto si lascia cadere, anche con un po' di ritardo.