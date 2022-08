Conte frena, Liverpool ok al 98'. Super Haaland: altra tripletta col City

Serata storta per il Tottenham che non va oltre l'1-1 contro il West Ham. Gli uomini di Conte vanno in vantaggio nel primo tempo grazie ad un autogol di Kehrer per poi farsi raggiungere ad inizio ripresa dal pari di Soucek. In casa Hammers esordio per l'ex Milan Paquetà. Incredibile il successo al 98' per il Liverpool, bravo nel non cadere ad Anfield contro il Newcastle: al vantaggio di Isak risponde Firmino, mentre all'ultimo respiro è Carvalho a siglare il gol vittoria che dà continuità agli uomini di Klopp dopo il 9-0 della scorsa giornata sul Bournemouth.