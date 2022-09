Everton-Liverpool, Arthur in panchina: super Pickford, 0-0 nel derby

LIVERPOOL - Arthur resta comodo in panchina con la nuova divisa dei Reds addosso e da lì assiste a un derby spettacolare, ricco di emozioni e scintille, ma che non regala gol: è 0-0 tra Everton e Liverpool, per la 241ª volta contro nella supersfida del Merseyside. Lampard e Klopp si dividono la posta, merito soprattutto di un Pickford strepitoso in porta: para tutto quello che c'è da parare, soprattutto l'ultimo affondo di Salah in pieno recupero, deviando sul palo. Per l'ex Juve, alla sua prima convocazione con il Liverpool, poteva essere la prima gioia coi Reds, deve invece accontentarsi del fascino che il derby ha regalato. Klopp così sale a 9 punti, i Toffees invece continuano a inseguire il primo successo in questo campionato.