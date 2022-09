Conte e l'ultimo saluto alla Regina: "Sono stato a Buckingham Palace"

Anche Antonio Conte ha voluto omaggiare la Regina. Il tecnico del Tottenham, come raccontato in conferenza stampa, all'indomani del decesso, avvenuto giovedì 8 sttembre, e dunque prima di volare a Lisbona per la trasferta di Champions League contro lo Sporting, si è recato a Buckingham Palace per l'ultimo saluto a Elisabetta II. Il calcio inglese lo scorso weekend si è fermato proprio in segno di lutto e rispetto .

Conte e l'omaggio alla Regina Elisabetta II

L'allenatore salentino si è voluto unire al dolore del popolo britannico: "Quello che è successo negli ultimi giorni in Inghilterra è straordinario. Purtroppo la Regina è morta. Eravamo tutti tristi. Perché parliamo di una persona che ha servito in modo fantastico questa nazione. Credo che in questo momento ci sia grande tristezza nel Paese. A Londra ho vissuto questa atmosfera. Venerdì sono stato a Buckingham Palace come una persona normale, quale sono. Ho indossato un cappello per vivere questo momento. Sono sicuro che ricorderemo tutto questo per il resto della nostra vita. Condoglianze da parte mia, del club e dei giocatori alla Famiglia Reale".