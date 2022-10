Premier League, derby amaro per Conte: Arsenal-Tottenham 3-1

LONDRA (Inghilterra) - L’Arsenal batte il Tottenham per 3-1. I Gunners si impongono in maniera netta, la squadra di Antonio Conte incassa la prima sconfitta in campionato rimanendo in partita soltanto per un tempo. L’avvio è dei padroni di casa che sbloccano subito il risultato con un gran gol di Partey che infila Lloris con un tiro dal limite. L’ex interista Perisic ha una buona occasione per pareggiare, ma fallisce una buona opportunità da ottima posizione. La difesa dell’Arsenal sbanda, gli ospiti ne approfittano trovando un rigore conquistato da Richarlison: dagli undici metri, Harry Kane non sbaglia.