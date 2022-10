Il futuro di Cristiano Ronaldo allo United? Parla Ten Hag

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester United prova a ripartire dopo il pensante ko subito nel derby contro il City . La sfida in Europa League contro la formazione cipriota dell’Omonia Nicosia è l’occasione per cercare un pronto riscatto. In conferenza stampa il tecnico Ten Hag è tornato sulle frasi pronunciate nei confronti di Cristiano Ronaldo , lasciato in panchina per rispetto.

Il chiarimento del tecnico olandese

"Non ho messo in campo Cristiano Ronaldo per il rispetto che la sua carriera merita - spiega Ten Hag in conferenza stampa - ma ciò che ho detto non ha nulla a che vedere con il futuro di Cristiano: non vedo infelice, sta lavorando bene ed è contento di giocare per il Manchester United". I sei gol subiti contro la formazione di Guardiola hanno disorientato l’ambiente. "É stato difficile analizzare la partita - ammette il tecnico olandese - dopo aver battuto Arsenal e Liverpool c'era grande entusiasmo, il Manchester City ci ha riportato con i piedi per terra. Sappiamo che dobbiamo crescere, prenderemo la sconfitta nel derby come una lezione che ci sarà utile per migliorare”.