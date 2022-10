Premier League, Kane fa volare Conte: battuto De Zerbi

NEWCASTLE (REGNO UNITO) - Le lacrime di Antonio Conte nel minuto di raccoglimento in onore di Gian Piero Ventrone, poi la vittoria, sofferta, ma meritata, del Tottenham sul campo del Brighton, nel derby italiano tra l'ex tecnico di Juve e Inter e De Zerbi. L'ultima sfida di oggi della nona giornata della Premier League ha regalato emozioni e mpmenti da ricordare. Grazie a questo successo, il Tottenham mantiene il terzo posto in classifica, ad una lunghezza dall'Arsenal (che ha però una gara in meno) e tre dal Manchester City, che nel pomeriggio ha strapazzato il Southampton.