Premier, De Zerbi ancora senza successo: 0-0 del Brighton. Vince Vieira

BRIGHTON (Regno Unito) - L'attacco di De Zerbi si inceppa ancora ed il Brighton non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Nottingham Forest penultimo in classifica: altro pareggio per l'ex allenatore del Sassuolo (il secondo in tre partite) ancora alla ricerca del suo primo successo in Premier League. Terza gara consecutiva senza reti per i padroni di casa, che vanno vicini al gol al 32' con Trossard che colpisce la traversa con un destro dal limite dell'area: poco altro però per Welbeck e compagni, con la squadra dell'ex Atalanta Freuler che si difende ordinatamente e porta a casa un punto che le permette di lasciare l'ultimo posto in classifica al Leicester e di salire a quota 6 punti. Brighton che invece raggiunge al sesto posto il Newcaslte con 15 punti.