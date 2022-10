Caso Ronaldo, Ten Hag non ne può più: cosa ha in mente l'allenatore

MANCHESTER (Inghilterra) - La punizione per Cristiano Ronaldo non si dovrebbe limitare alla "sola" mancata convocazione per il match con il Chelsea. No, il rientro anticipato negli spogliatoi del portoghese nella sfida vinta 2-0 con il Tottenham rischia di essere diventato il suo ultimo gesto da giocatore del Manchester United. Questo è quello che riporta The Sun, che parla di un Erik ten Hag arrivato ormai al limite della pazienza con CR7, tanto da aver chiesto alla dirigenza di liberarsi di lui a gennaio, a prescindere dal fatto che ci sia un acquirente o meno.