Klopp a pezzi, il Liverpool crolla anche a Nottingham

NOTTINGHAM (Regno Unito) - Privo di Arthur, centrocampista brasiliano in prestito dalla Juventus attualmente infortunato, oltre che di Luis Diaz, Diogo Jota, Naby Keita, Konaté, Matip, Nunez e Thiago Alcantara, il Liverpool di Jurgen Klopp dura un tempo a Nottingham, crolla nella ripresa - un monologo dei Forest - e viene punita dal gol di Awoniyi al 55'. Per i Reds è il terzo ko in 11 partite di Premier League, cui si aggiungono 4 pareggi: i 16 punti sin qui raccolti valgono al momento soltanto il settimo posto in classifica. I neopromossi padroni di casa, invece, conquistano un secondo successo stagionale di lusso ed agganciano, a quota 9, il trenino che va dalla 16ª alla penultima posizione.