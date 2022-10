Vardy 'bad boy': show in Premier League tra Red Bull, record e provocazioni

Domenica da ricordare per il Leicester e nello specifico per Jamie Vardy. La squadra di Brendan Rodgers ha ottenuto una vittoria importantissima per la classifica e per il morale: 4-0 in casa del Wolverhampton e zona retrocessione allontanata, almeno momentaneamente.

Vardy show: la Redbull, il record e le provocazioni Nel match valevole per la 12ª giornata di Premier League l’attaccante inglese è subentrato nel corso del secondo tempo, mettendo a segno il gol che ha chiuso definitivamente la partita e che lo ha fatto entrare nella storia del campionato: è il primo giocatore ad aver segnato 100 gol dopo aver compiuto 30 anni. Pomeriggio entusiasmante e particolare per Vardy, che prima di entrare in campo è stato sorpreso a bere Red Bull a bordocampo. Ma non finisce qui. Il centravanti classe 1987 ha anche scatenato l’ira dei tifosi avversari per via della sua esultanza: subito dopo aver segnato (su assist dell’ex Atalanta Castagne) ha infatti mimato in maniera provocatoria il verso del lupo, simbolo della squadra di casa, per poi mettere le mani davanti al naso di fronte ai sostenitori del Wolverhampton, come a segnalare un cattivo odore. I gesti hanno subito fatto il giro dei social, tra chi li esalta e chi ne critica l’eccessiva componente provocatoria.