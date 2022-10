West Ham-Bournemouth 2-0: Scamacca a secco, la decidono Zouma e Benrahma

LONDRA (INGHILTERRA) - Finisce 2-0 il match del London Stadium tra West Ham e Bournemouth, ultima gara della 13ª giornata di Premier League. A decidere la contesa il colpo di testa dell'ex Chelsea Zouma nel finale di primo tempo e il rigore di Benrahma al 92'. Serata agrodolce per l'attaccante italiano Gianluca Scamacca, rimasto a secco e uscito dal campo al 74'. L'ex Sassuolo rimane fermo a due gol in campionato - ha segnato contro Wolverhampton e Fulham -. Gli Hammers si allontanano così dalla zona retrocessione salendo a 14 punti in classifica, uno in più del Bournemouth che incassa la quinta sconfitta stagionale in Premier League, la seconda di seguito dopo il ko di misura contro il Southampton.