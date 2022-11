United, vittoria allo scadere: decide Garnacho al 93'. Emery batte De Zerbi

LONDRA (Inghilterra) - Il Manchester United chiude con una vittoria all'ultimo respiro nell'ultimo match prima della sosta per i Mondiali in Qatar, passando per 2-1 sul campo del Fulham nel 16° turno di Premier League. A Craven Cottage i Red Devils riescono a mettere subito la freccia con la rete dell'ex Inter Eriksen che sfrutta alla perfezione l'assist di Bruno Fernandes. Il vantaggio resiste fino al 61' quando i padroni di casa riescono a rimettere tutto in equilibrio con la firma di James. Nel finale Ten Hag prova la mossa Garnacho, assente Cristiano Ronaldo già proiettato all'avventura con il Portogallo, e il classe 2004 decide la sfida con un diagonale perfetto al 93'. Se ne va a riposo con il secondo successo consecutivo in campionato Unai Emery che con il suo Aston Villa passa in casa del Brighton di De Zerbi per 2-1: la doppietta di Ings ribalta il vantaggio lampo di Mac Allister.