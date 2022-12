Ten Hag risponde a Ronaldo: "Non era in forma e non ci siamo mai trovati"

"Ronaldo? Non mi ha mai detto che voleva andar via e io, così come il club, contavo su di lui". Lo ha dichiarato Erik Ten Hag in un'intervista rilasciata al Manchester Evening News tornando sull'addio tra l'attaccante portoghese e il Manchester United. Il tecnico dei Red Devils ha spiegato: "Voleva andarsene, era abbastanza chiaro e quando un giocatore non vuole restare in una società come lo United deve andarsene". Sulla famosa intevista di CR7: "Ha detto che voleva andarsene solo in quell'intervista e come club non puoi accettarlo. Dovevano esserci delle conseguenze e se ha fatto quel passo è perché sapeva che ci sarebbero state. Non mi aveva mai detto prima che intendeva lasciare la squadra. In estate abbiamo parlato, quando è arrivato mi ha detto che si prendeva una settimana di tempo per decidere se restare o meno, poi mi ha assicurato che voleva continuare a giocare per lo United".