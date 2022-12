Havertz rilancia il Chelsea: battuto il Bournemouth 2-0

LONDRA (Inghilterra) - La 17ª giornata della Premier League prosegue il martedì dopo il boxing day con il Chelsea che torna al successo dopo 3 sconfitte consecutive (e 2 pareggi) vincendo tra le mura di Stamford Bridge per 2-0 contro il Bournemouth in un match indirizzato nei primi minuti. L'avvio dei Blues è firmato Kai Havertz: al 16' il giocatore tedesco deve solo finalizzare da pochi passi (assist Sterling) la rete dell'1-0, mentre al 24' è lui l'uomo assist per il raddoppio firmato da Mount a conclusione di un triangolo ben eseguito. Nel secondo tempo i ragazzi di Potter creano molte occasioni per ampliare il vantaggio ma senza mai convertirle, Kepa non si fa sorprendere dalle fiammate degli ospiti che portano a casa il 5° ko nelle ultime 6 partite.