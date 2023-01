L'Arsenal frena nel derby contro il Newcastle. United a +5 su Conte

Nella serata di Premier League l’Arsenal non riesce a conquistare la sesta vittoria di fila e pareggia per 0-0 contro il Newcastle (che in caso di qualificazione in Champions League potrebbe accogliere Cristiano Ronaldo). Nel primo tempo la squadra di Arteta ci prova in diverse occasioni senza riuscire a sbloccare il risultato, che resta inchiodato sullo 0-0. Durante la seconda frazione di gara i Gunners sfiorano il gol più volte senza essere precisi né fortunati e la partita si chiude a reti inviolate. Il Manchester United di Ten Hag non si ferma ed ottiene il quinto successo consecutivo in casa contro il Bournemouth per 3-0. A sbloccare il match ci pensa Casemiro al 28’ prima dei gol di Shaw in avvio di secondo tempo e di Rashford. I Red Devils si portano così a +5 punti sul Tottenham di Conte, che nell’ultimo turno ha perso in casa contro l’Aston Villa.