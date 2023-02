Si ferma l'Arsenal, vince l'Everton: debutto negativo per Jorginho

Si ferma l'Arsenal. I Gunner perdono 1-0 sul campo dell'Everton nel 22° turno di Premier League, rimediando il secondo ko in campionato, e restano in prima posizione a quota 50, con 5 punti di vantaggio sul Manchester City secondo. A decidere la sfida del Goodison Park, è la rete realizzata da Tarkowski di testa su azione di calcio d'angolo al 60' minuto di gioco. Inizia quindi benissimo la gestione di Dyche che, dopo aver preso il posto di Lampard, vince contro la capolista alla prima sulla panchina dell'Everton. I Toffees tornano al successo dopo tre ko di fila in campionato e vanno a quota 18 punti. Debutto negativo invece per Jorginho, arrivato dal Chelsea, che è entrato al 59' al posto di Partey.