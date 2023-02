Tottenham, vittoria per Conte: Manchester City ko, decide Kane

LONDRA (Inghilterra) - Antonio Conte assente in panchina dopo l'operazione, ma il Tottenham non fallisce nel big match del 22° turno di Premier League, superando di misura il City per 1-0. Con Stellini a dirigere le operazioni, gli Spurs infilano la rete decisiva con Harry Kane che al quarto d'ora trova il vantaggio sfruttando alla perfezione l'assist di Hojbjerg. La risposta degli uomini di Guardiola, con Haaland ben chiuso dalla difesa londinese, è affidata a Mahrez che con il suo sinistro, in pieno recupero della prima frazione, centra la traversa. Nella ripresa il City non riesce a pungere, all'87' gli Spurs restano in dieci per il doppio giallo a Romero, ma al triplice fischio arriva la vittoria per la formazione di Conte che accorcia sul 4° posto del Newcastle. Stecca Guardiola che non approfitta del passo falso dell'Arsenal, restando a -5 dalla vetta.