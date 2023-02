Tottenham, Conte torna a dirigere gli allenamenti: il saluto del club

Antonio Conte, l'operazione e il messaggio al Tottenham

"Antonio Conte ha recentemente accusato forti dolori addominali. A seguito di una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Tutti al Club gli augurano ogni bene". Così il Tottenham aveva annunciato - lo scorso 1° febbraio - l'intervento cui si è sottoposto Antonio Conte, il quale, qualche ora dopo, aveva tranquillizzato i fan per mezzo di una storia Instagram: "Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza, l'intervento è andato bene e mi sento meglio. Ora è il momento di recuperare, ma non vedo l'ora di tornare in campo con la squadra".