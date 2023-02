L'ex Emerson Palmieri frena il Chelsea: Joao Felix non basta, 1-1 col West Ham

LONDRA (Regno Unito) - Terzo pareggio consecutivo per il Chelsea: dopo gli 0-0 con Liverpool e Fulham, infatti, i Blues non vanno oltre l'1-1 al London Stadium con il West Ham nel match valido per la 23ª giornata di Premier League. Senza Koulibaly, Kovacic e Zakaria, oltre a Sterling, Pulisic e Kanté, ma con Thiago Silva in campo dal 1' - insieme alla stella ucraina Mudryk - è Joao Felix, su assist di 'mister 121 milioni' Enzo Fernandez, a sbloccare il risultato al 16'. Un'illusione che dura appena dodici giri di lancetta, spezzata dal gol dell'ex Emerson Palmieri: l'italo-brasiliano campione d'Europa nel 2021 con la Nazionale azzurra, 5' dopo il raddoppio annullato ad Havertz, corregge in rete il colpo di testa di Bowen. I padroni di casa, privi di Scamacca per un problema al ginocchio, ma con titolari Ogbonna e Paquetá (fuori al 14' per infortunio), troverebbero addirittura il sorpasso con Soucek a 8' dal triplice fischio finale, 'cancellato' tuttavia dopo una lunga revisione al Var per un lieve fuorigioco.