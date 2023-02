Tottenham, Stellini vince ancora senza Conte: Chelsea ko

Il Tottenham si impone contro il Chelsea e ottiene il secondo successo consecutivo in Premier League dopo la vittoria per 2-0 contro il West Ham. La squadra di Conte (ancora in Italia per problemi di salute) attualmente affidata Stellini, nel match valevole per la 25esima giornata del campionato inglese si è imposta in casa sui Blues con il risultato di 2-0. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, gli Spurs hanno sbloccato il risultato al 46' con un gran gol da fuori area di Skipp per poi chiudere il discorso all'82' con Kane. Inutili i tentativi della squadra di Potter di raggiungere il pareggio. Stellini continua dunque a stupire e a migliorare la sua incredibile statistica: quando è stato chiamato in causa per sostituire Conte ha sempre vinto.