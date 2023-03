Weghorst: gol e lacrime con lo United, il Mondiale e il "bobo" da Messi

Weghorst, la storia

Wout Weghorst i gol li ha sempre fatti, ma quello siglato con il Manchester al Theatre of Dreams ha un sapore speciale. Gran fisico, colpire di testa e senso della posizione: cresce nel Willem II, poi due anni all'Emmen e due all'Heracles Almo. Il feeling con la porta c'è, ma cresce ulteriormente giunto all'AZ Alkmaar, dove in due stagioni mette a segno complessivamente 45 gol. In patria Weghorst ha già dimostrato il proprio valore, decidendo così di emigrare verso la Germania: ad acquistarlo il Wolfsburg. E anche lì la musica non cambia: tiene testa a medie realizzative impressionanti come quelle di Lewandowski e Werner. Dopo tre stagioni e mezzo con i lupi tedeschi e aver provato le proprie qualità anche in Germania, prova a consacrarsi definitivamente nel campionato più importante del mondo: la Premier League. Ad acquistarlo nel gennaio del 2022 il Burnley, ma le cose non vanno come sperava: 20 partite e solo 2 gol messi a segno e retrocessione in Championshi per il club. Le strade, inevitabilmente, in estate si dividiono. Altro giro, altra corsa e altra nazione da cui ripartire: si accasa in Turchia, al Besiktas. Le cose con i bianconeri non vanno male, ma dopo appena 6 mesi arriva una chiamata di quelle che non si possono rifiutare: dall'altra parte della cornetta c'è il Manchester United.